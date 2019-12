Consumentenenquête kredietcrisis

Nieuws|De kredietcrisis is elke dag in het nieuws. De Consumentenbond wil graag weten welke invloed de crisis heeft op het consumentengedrag en roept iedereen op om de enquête kredietcrisis in te vullen. De meetgegevens dragen eraan bij om de belangen van consumenten in deze roerige tijd nog beter te kunnen behartigen. (update 7-09-09: de enquête is inmiddels beëindigd)