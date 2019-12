Entertainmentindustrie moet consumenten verleiden

Nieuws|De Consumentenbond roept de entertainmentindustrie en de overheid op om consumenten niet te straffen voor downloaden. In plaats daarvan doet de industrie er goed aan om consumenten juist te verleiden met kwaliteit, diversiteit en service. Op 15 oktober is de hoorzitting over het auteursrechtenrapport van SP-kamerlid Arda Gerkens en haar werkgroep. Onder andere de industrie, rechthebbenden en de bond geven daar hun visie op de toekomst van het auteursrecht. Volgens de Consumentenbond is de industrie aan zet om met oplossingen voor de consument te komen.

Een maatschappelijk debat over de toekomst van het auteursrecht is meer dan welkom. De industrie heeft een gerechtvaardigd belang en wil een eerlijke en redelijke vergoeding voor artiesten en zichzelf. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Om dat te bereiken in de nieuwe digitale wereld moet de industrie haar bedrijfsmodellen aanpassen of misschien wel zichzelf opnieuw uitvinden. Maar voor elk nieuw model moet ook voldoende draagvlak zijn onder consumenten. Want geen enkele industrie kan het zich op de lange termijn veroorloven de oorlog te verklaren aan haar eigen klanten. Uiteindelijk moeten de industrie, de artiesten en de consumenten samen verder.’

Digitaal fouilleren

Downloaden van muziek en films mag volgens de huidige Nederlandse wetgeving. Een van de voorstellen in het rapport gaat in op het verbieden van downloaden en daarbij aansluitende controle en handhaving. Dat vraagt - net als in China en Saudi-Arabië – om doorlopende controle van het internetverkeer van consumenten. Voor de Consumentenbond is digitaal fouilleren onacceptabel. Vrij gebruik van internet door consumenten, zonder verregaande controle achter de voordeur, is een verworvenheid die overeind moet blijven.

