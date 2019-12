EU wil bagageafhandeling luchtvaart aanpakken

EU-commissaris voor transport Tajani gaat onderzoeken hoe het is gesteld met de afhandeling van bagage door luchtvaartmaatschappijen. Aanleiding is een rapport van de Britse waakhond voor de luchtvaartsector AUC. Hieruit blijkt dat het aantal verdwenen of beschadigde koffers jaarlijks fors toeneemt. Het onderzoek van Tajani is een stap in de goede richting, de Consumentenbond pleit al langer voor duidelijkheid en objectieve informatie over prestaties en kwaliteit van luchtvaartmaatschappijen, zoals bagage-afhandeling. Als de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven zal Eurocommissaris Tajani de regelgeving voor bagage aanpassen.