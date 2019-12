Extra veiligheidsmaatregelen Europese incasso’s

Nieuws|Consumenten krijgen extra mogelijkheden om hun rekeningtegoeden te beschermen tegen ongewenste incasso’s. De Consumentenbond heeft samen met de Nederlandse banken overeenstemming bereikt over extra veiligheidsmaatregelen bij invoering van de Europese incasso vanaf 1 november 2009. Het merendeel van de zorgpunten van de bond voor incassobetalingen in de Europese betaalmarkt is hiermee weggenomen.

Consumenten die gebruik willen maken van de Europese incassomogelijkheid om bijvoorbeeld een vakantiehuisje in Frankrijk te betalen, krijgen straks een seintje van hun bank als er een bedrag uit een Europees land geïncasseerd gaat worden. Binnen twee jaar wordt deze validatiecheck bijvoorbeeld via SMS, email of een berichtje tijdens het internetbankieren mogelijk en minimaal één van deze mogelijkheden wordt gratis aangeboden. Daarnaast kunnen rekeninghouders er voor kiezen hun rekening volledig te laten blokkeren voor Europese incasso’s of slechts voor incasso’s van specifieke afzenders. Overigens kunnen consumenten Europese incasso’s altijd binnen acht weken terugboeken, onterechte incasso’s zelfs tot 13 maanden na afschrijving.

SEPA

De Consumentenbond heeft de afgelopen maanden constructief overleg gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Banken en De Nederlandsche Bank over zijn zorgen rondom de verder uitrol van de Europese betaalmarkt SEPA en de Europese incasso. Er zitten veel voordelen aan één Europese betaalmarkt, maar het is voor consumenten van groot belang dat de veiligheid gewaarborgd blijft en de kosten van het betalingsverkeer niet stijgen.