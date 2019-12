Fastfoodketens richten pijlen nog steeds op kinderen

Naast alle spaaracties, posters, stripfiguren en spelletjes komt het meest opvallende voorbeeld van kidsmarketing op naam van McDonalds. Op de website van het bedrijf staat een kant en klaar ‘spreekbeurtpakket’, waarmee McDonalds via het klaslokaal jonge klanten voor zich probeert te winnen. De SP heeft inmiddels aangekondigd dat het de ministers Plasterk (Onderwijs), Klink (Volksgezondheid) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) gaat oproepen om actie te ondernemen tegen deze dubieuze vorm van marketing waarbij kinderen worden gemanipuleerd.

Uit het onderzoeksrapport blijkt verder dat de informatie van fastfoodketens over de hoeveelheid calorieën, verzadigd vet en zout niet bepaald duidelijk is. En hoewel fastfoodketens ook vaker gezonde producten in hun assortiment hebben, schieten de kindermenu’s nog steeds tekort als maaltijd. Ze bevatten te weinig groenten en zijn te zout.

Reclameverbod

Overgewicht is een groot probleem. Steeds meer kinderen zijn te dik en wetenschappers schatten dat overgewicht onder kinderen in mogelijk 40% van de gevallen te wijten is aan reclame voor ongezonde voeding. De Consumentenbond pleit daarom samen met de Hartstichting voor een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot 12 jaar. Dat betekent: geen TV-reclame voor fastfood of andere ongezonde producten zoals koek, snoep, fris of ijs tussen 6.00 en 21.00 uur. En het inzetten van stripfiguren, kinderidolen en spaaracties is met zo’n verbod alleen nog toegestaan bij gezonde producten zoals brood, fruit, melk en verantwoorde tussendoortjes. Maandag 7 september bespreekt de Tweede Kamer de Nota Overgewicht. Het reclameverbod is daarbij één van de belangrijke gespreksonderwerpen.

Het volledige rapport 'Vet Lekker'(pdf)