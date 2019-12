Financieel adviseurs negeren transparantieregels

De Consumentenbond wil dat de toezichthouder AFM haar autoriteit beter afdwingt door sneller en harder op te treden tegen tussenpersonen die zich niet aan de regels houden. Daarbij kan gedacht worden aan hogere boetes en het intrekken van de vergunning.

De resultaten van deze steekproef geven een sterk signaal af dat ook andere financieel adviseurs niet voldoen aan nieuwe transparantiewetgeving. In de gevallen dat er bijvoorbeeld wel een dienstverleningsdocument werd overhandigd, stonden de kosten voor provisie in percentages vermeld in plaats van in euro’s of werden er helemaal geen tarieven vermeld. Bovendien waren de dienstverleningsdocumenten in onze steekproef vaak veel te lang (met een uitschieter van 16 pagina’s), stonden ze vol met niet ter zake doende informatie en werd de tariefinformatie soms pas op de laatste bladzijde vermeld. Veel dienstverleningsdocumenten voldoen daarmee nog niet aan de wettelijk eisen.

'Transparantie is tegenwoordig een basisvereiste in de financiële sector. Om een einde te maken aan allerlei uitwassen is dit jaar diverse nieuwe wetgeving van kracht geworden. Het is echter niet zo dat deze nieuwe regels uit de lucht zijn komen vallen. De financiële wereld en dus ook financieel adviseurs hebben zich hier al geruime tijd op voor kunnen bereiden. Je kunt wel stellen dat ze dus weigeren mee te werken aan het geven van openheid van zaken. Een praktijk waar keihard tegen opgetreden moet worden door de toezichthouder', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Sinds 1 juli 2009 zijn financieel adviseurs verplicht om hun klanten in een vroegtijdig stadium een dienstverleningsdocument (DVD) te geven. Hierin staat vermeld welke diensten de adviseur aanbiedt, op welke wijze hij beloond wordt en hoe hoog die beloning ongeveer zal zijn. Het DVD moet uiterlijk overhandigd worden op het moment dat een consument met een adviseur na een eerste oriëntatiegesprek verder wil.

Transparantie

De Consumentenbond heeft zich lang ingezet voor meer openheid in de financiële sector om uitwassen en perverse prikkels uit het systeem te bannen. Consumenten hebben recht op een advies dat past bij de belangen van de klant en niet zozeer bij de portemonnee van de adviseur. De nieuwe transparantieregels moeten er aan bijdragen dat financieel adviseurs de wensen van de consument veel meer centraal stellen.