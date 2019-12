Financiële Bijsluiter op maat

Nieuws|De Tweede Kamer debatteert donderdag 15 oktober 2009 over de evaluatie van de Financiële Bijsluiter, uitgevoerd door het Ministerie van Financiën. De minister van Financiën concludeert dat de Financiële Bijsluiter (FB) is verbeterd en door consumenten wordt gebruikt als informatie- en vergelijkingsinstrument. De Consumentenbond pleit nog voor 2 belangrijke verbeteringen: de FB zou op maat gemaakt moeten worden en proactief aan consumenten moeten worden overhandigd.

De huidige FB geeft consumenten informatie over risico’s van een bepaald product zoals een hypotheek of beleggingsproduct, op basis van een maatmens. Maar met de huidige technische mogelijkheden moet het mogelijk zijn een financiële bijsluiter beter op individuele consumenten toe te spitsen. Een adviseur kan ter plekke een aantal gegevens invoeren in de rekentool voor financiële bijsluiters en proactief een pasklare bijsluiter overhandigen.

Financiële Bijsluiter

De FB is geïntroduceerd op 1 juli 2002 om consumenten te voorzien van goede, betrouwbare en vergelijkbare informatie over risico’s, rendement en kosten van een product. De FB gaat uit van een maatmenssituatie.