Energieleveranciers leven gedragscode niet na

Nieuws|Consumenten die in een telefonisch verkoopgesprek vragen om vrijblijvende schriftelijke informatie moeten die toegestuurd krijgen. Toch blijkt uit klachten bij de Consumentenbond dat energiebedrijven deze bepaling uit de gedragscode niet goed naleven. Consumenten klagen dat ze zich door callcenter-medewerkers onder druk voelen gezet: een aantrekkelijk telefonisch aanbod moet direct geaccepteerd worden anders gaat het over.

Omdat het niet naleven van een gedragscode een oneerlijke handelspraktijk is, heeft de Consumentenbond de Consumentenautoriteit, als toezichthouder, verzocht een onderzoek in te stellen en waar nodig handhavend op te treden.

Branchevereniging EnergieNed heeft met zijn leden afgesproken dat consumenten desgewenst eerst vrijblijvende informatie toegezonden moeten krijgen voordat ze een daadwerkelijke leveringsovereenkomst aan gaan. Deze mogelijkheid moet ingebouwd zijn in het verkoopproces/script. Uit een klachteninventarisatie van de bond blijkt dat slechts enkele energieleveranciers zo’n informatiepakket beschikbaar hebben. Energieleveranciers die niet beschikken over schriftelijke informatie handelen volgens de bond in strijd met de gedragscode.