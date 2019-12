Geef nooit pincode af!

Nieuws|Consumenten moeten nooit hun geheime codes voor internetbankieren, zoals tan-codes of pincodes, aan anderen geven. De Consumentenbond waarschuwt hiervoor nu er betaaldiensten in opkomst zijn waarbij je webaankopen kunt betalen door aan een derde partij de geheime codes voor de eigen internetbetalingen af te geven. Deze betaaldiensten geven onvoldoende garanties aan consumenten om misbruik te voorkomen.

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar ook de Consumentenbond in vertegenwoordigd is, is gesproken over de opkomst van deze nieuwe betaaldiensten. De Consumentenbond juicht concurrentie en innovatie op de markt toe, maar alleen als die voldoende garanties voor consumenten geven voor de veiligheid van hun betalingen. De huidige aanbieders van 'overlay' betaaldiensten staan onder geen enkel toezicht. Het MOB gaat minister Bos van Financiën vragen hier actie op te ondernemen.

Identiteitsfraude

Om mensen te waarschuwen voor de risico's van misbruik van hun eigen privégegevens heeft De Nederlandsche Bank een folder online gezet met daarin waarschuwingen en adviezen voor consumenten.