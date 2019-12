Geen aanpassing hypotheekgedragscode

Nieuws|Er kan volgens de Consumentenbond geen sprake zijn van aanscherping van de hypotheekgedragscode zolang niet is aangetoond dat de huidige norm leidt tot problemen. Consumenten dreigen anders onnodig beperkt te worden in hun financieringsmogelijkheden bij de aankoop van hun huis. De Consumentenbond roept de AFM op te onderbouwen waarom aanscherping van de code nodig is, ontstaan er nu substantiële problemen voor consumenten? De code geeft als norm dat hypotheekleningen niet hoger dan 4,5 keer het bruto jaarsalaris mogen zijn, uitzonderingen daarop zijn mogelijk mits goed onderbouwd.