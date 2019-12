Geen aanpassing hypotheeknorm!

Nieuws|Slechts 1,5% van de 9755 huizenbezitters zit in betalingsproblemen en geeft te hoge hypotheeklasten aan als belangrijkste oorzaak. De Consumentenbond is daarom tegen aanscherping van de hypotheeknorm, zoals de AFM op 9 september 2009 heeft aangekondigd. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat onvoorziene omstandigheden zoals plotselinge arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of onvoorziene medische kosten veel belangrijkere oorzaken zijn waardoor consumenten in financiële problemen komen, naast uitgaven voor de kinderen. Aanscherping van de hypotheeknorm zoals de AFM wil, gaat uit van een probleem dat niet is aangetoond. Zo’n maatregel heeft bovendien potentieel grote nadelige gevolgen voor grote groepen in de maatschappij en voor de huizenmarkt.

De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar de relatie tussen een te hoge hypotheek (meer dan gemiddeld 4,5 keer het bruto jaarsalaris, de norm uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen de zgn. GHF norm) en betalingsproblemen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder bijna 10.000 consumenten die in de afgelopen 10 jaar een huis hebben gekocht. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de mensen die in de betalingsproblemen zitten juist geen hypotheek heeft hoger dan de GHF norm. De Consumentenbond blijft bij zijn standpunt dat het in individuele gevallen verantwoord en toegestaan moet blijven om af te wijken van de normen. Een financieel dienstverlener moet die mogelijkheid hebben en houden.

Als de voorstellen van de AFM doorgaan wordt het voor consumenten veel moeilijker een hypotheeklening aan te gaan. Als er bijvoorbeeld niet meer dan 100% van de aankoopwaarde van een huis hypothecair geleend mag worden, moeten consumenten de bijkomende kosten koper, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten, zelf financieren. Met name starters op de woningmarkt zullen geneigd zijn de aanschaf van hun eerste woning uit te stellen. Ook de huizenprijzen kunnen als gevolg van deze maatregelen nog verder dalen, met negatieve gevolgen voor de mensen die door betalingsproblemen al gedwongen zijn hun huis te verkopen. De AFM geeft onvoldoende aandacht aan dit probleem.

Toezichthouder faalt

De Consumentenbond constateert dat de toezichthouder faalt in zijn werk om toezicht te houden op naleving van de regels. AFM concludeert namelijk in zijn consultatiedocument voor nieuwe hypotheekrichtlijnen dat in de afgelopen tijd afwijkingen van de GHF-norm hebben geleid tot onverantwoorde hypotheekleningen. Afwijken van de norm uit de gedragscode mag, mits goed onderbouwd en verantwoord. Het is de taak van de AFM daar op toe te zien en in te grijpen als dit leidt tot onverantwoorde leningverstrekking.