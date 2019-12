Geen extra kosten voor acceptgiro

Nieuws|Bedrijven mogen vanaf 7 september geen extra kosten meer in rekening brengen voor het betalen met een acceptgiro als het enige andere alternatief een automatische incasso is. De Consumentenbond gaat bedrijven die dit na vandaag nog doen hierop aanspreken om deze praktijken te staken.

Een recente uitspraak van de rechter in Haarlem sterkt de Consumentenbond in zijn standpunt dat bedrijven pas kosten voor een acceptgiro in rekening mogen brengen als er naast de automatische incasso op grote schaal goede en gratis alternatieve betaalmethodes zoals de digitale nota worden aangeboden.

De kantonrechter in Haarlem heeft recent uitspraak gedaan in een individuele zaak van een energieleverancier tegen een consument die weigerde de extra kosten te betalen voor een acceptgiro. De rechter noemt het onredelijk bezwarend dat consumenten feitelijk gedwongen worden te betalen met een automatische incasso door een kostenopslag bij de acceptgiro. De Consumentenbond onderzoekt de mogelijkheid om de rechter meer uitspraken te ontlokken over extra kosten voor betalen met acceptgiro, zodat duidelijk wordt wat wel en wat niet kan.

Efficiënt betalen

De Consumentenbond is voorstander van efficiënt betalen, bedrijven moeten dit stimuleren door consumenten positieve prikkels te geven in plaats van afstraffen als zij op andere wijzen –bv met acceptgiro- willen betalen. Er is op dit moment nog een substantiële groep consumenten die met een acceptgiro wil betalen (omdat zij controle in handen willen houden, omdat ze niet internetbankieren of omdat ze betalen via internet niet vertrouwen) en ook zij moeten in de gelegenheid blijven om zonder extra kosten hun rekening te blijven betalen.

Update november 2016: Extra kosten voor betaalmiddel, zoals acceptgiro