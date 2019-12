Geen heffing op MP3-spelers

De heffing op blanco cd’s en dvd’s is bedoeld om artiesten te compenseren voor het kopiëren door consumenten. Europese regelgeving stelt lidstaten voor de keuze downloaden te verbieden of een heffing op blanco dragers in te voeren. Met de bevriezing van de bestaande heffingen ontstaat voor Nederlandse consumenten het best haalbare resultaat.

Auteursrechtdebat

Op dit moment is er een maatschappelijk debat gaande over het auteursrecht. De Tweede Kamer gaat een hoorzitting organiseren over de voorstellen uit het rapport van de werkgroep auteursrechten en bovendien zal het kabinet nog met een standpunt komen. De Consumentenbond zal actief deelnemen aan dit debat om de belangen van de consument optimaal te behartigen.