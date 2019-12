Geen reclame voor medicijnen, wel objectieve informatie

Nieuws|In de aanloop naar een belangrijk overleg in de Tweede Kamer over het medicijnbeleid benadrukt de Consumentenbond dat het reclameverbod voor receptgeneesmiddelen aangescherpt moet worden. Er moeten strengere regels komen voor zogeheten ‘symptoomreclames’. Tegelijkertijd is de bond wel voorstander van meer informatie over medicijnen, mits die informatie objectief, volledig en wetenschappelijk onderbouwd is. De informatie kan verstrekt worden via internet. De bond denkt aan een databank die gevuld kan worden door de overheid, de farmaceutische industrie en belangenorganisaties.