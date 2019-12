Geen verbod op kinderreclame

Nieuws|Er komt geen verbod op reclames voor kinderen voor ongezonde voeding. Dat is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over de Nota Overgewicht op 7 september. Ondanks de jarenlange campagne van de Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting voor een wettelijk verbod gelooft de politiek dat voorlichting over gezonde voeding en een vrijblijvende oproep te stoppen met kinderreclame de beste manier is om het groeiende probleem van overgewicht bij jonge kinderen tegen te gaan. Dinsdag 15 september 2009 stemt de Tweede Kamer nog over een motie die oproept tot een reclameverbod tot 12 jaar.

Daags voor het debat in de Tweede Kamer lanceerden de commerciële omroepen in samenwerking met de levensmiddelenindustrie een campagne-idee waarin televisieprogramma’s aandacht moeten vragen voor overgewicht bij kinderen. Voorlichting is echter niet de oplossing voor de groeiende groep te dikke kinderen. Volgens de Consumentenbond en de Hartstichting moet er een einde komen aan intensieve marketing gericht op kinderen voor bijvoorbeeld junkfood, een van de belangrijkste veroorzakers van het overgewichtprobleem.

Reclameverbod

Steeds meer kinderen zijn te dik en wetenschappers schatten dat overgewicht onder kinderen in mogelijk 40% van de gevallen te wijten is aan reclame voor ongezonde voeding. Een reclameverbod stelt ouders beter in staat hun kinderen gezond te laten eten en moet onderdeel uitmaken van een breed pakket aan maatregelen in de strijd tegen het groeiende overgewicht onder kinderen.