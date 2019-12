Geen verplichte slimme energiemeters

Nieuws|De Minister van Economische Zaken moet het wetsvoorstel slimme energiemeters aanpassen naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer op 7 april 2009. De slimme energiemeter moet een keuze voor consumenten zijn, op weigering staat geen straf. Consumenten die de oude meter willen laten hangen, zijn daarin vrij. De Eerste Kamer dwingt de minister hiermee de heetste hangijzers voor de Consumentenbond uit het wetsvoorstel te halen. De bond roept de Tweede Kamer op om in het belang van consumenten in te stemmen met deze wijzigingen.

Niet eerder dan eind 2011 wordt er een besluit genomen over een grootschalige vrijwillige uitrol van slimme energiemeters. De bond roept de regering en energiebeheerders echter op consumenten die wel gebruik willen maken van de slimme meter goed te informeren over mogelijkheden en risico’s van de slimme energiemeter en ook te kijken naar alternatieve mogelijkheden om consumenten inzicht te geven in energieverbruik en energiebesparing.

EVRM

De Consumentenbond is al lang tegenstander tegen een verplichte uitrol van een slimme digitale energiemeter. Het wetsvoorstel ‘slimme meters’ was ooit bedoeld om consumenten inzicht te geven in hun energiegebruik en om zodoende energie te kunnen besparen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de slimme energiemeter leidt tot energiebesparend gedrag van consumenten. Daarnaast maakte het wetsvoorstel grove inbreuk op de meest fundamentele rechten van de mens, namelijk het recht op respect voor privé-leven en gezinsleven (artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).