Toegang gefinancierde rechtsbijstand niet beperken

Nieuws|Het kabinet wil de toegang tot gefinancierde rechtsbijstand voor consumenten met een laag inkomen beperken als er alternatieve mogelijkheden zijn om je recht te halen, zoals een geschillencommissie. Consumenten moeten in dat geval een hogere eigen bijdrage betalen. De Consumentenbond constateert dat daarmee de drempel voor toegang tot de rechter voor minder draagkrachtige consumenten wordt verhoogd.

De maatregel lost een probleem op dat niet bestaat. Er is uit geen enkel onderzoek gebleken dat consumenten hun geschillen nu massaal aan de rechter voorleggen, als er ook een geschillencommissie bevoegd is. Integendeel, het aantal consumentenkoopzaken dat aan de rechter wordt voorgelegd, daalt sinds 2006 flink. Het plan van het kabinet is dan ook niets meer dan een pure bezuiniging op de toegang tot het recht van minder draagkrachtige consumenten.

Geschillencommissie

De Consumentenbond steunt het voornemen om te stimuleren dat zaken worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De Consumentenbond ziet geschillencommissies als een geschikt, goedkoop en laagdrempelig alternatief voor de rechter en werkt hard aan de uitbreiding van het aantal geschillencommissies. Alleen mag de keuzevrijheid van consumenten tussen de rechter en alternatieve geschilbeslechting niet op voorhand beperkt worden.