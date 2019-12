Geld stichting moet naar slachtoffers legionella

Nieuws|De Consumentenbond daagt Stichting Talpa voor de rechter omdat zij slachtoffers van de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora in 1999 niet schadeloos stelt. Recent ontdekte de bond dat verzekeraar Nationale Nederlanden al in 2002 een groot geldbedrag in een aparte stichting heeft gestort om slachtoffers van deze ramp een schadevergoeding te geven. Slachtoffers en nabestaanden hebben echter tot op heden, ondanks jaren procederen, nog geen uitkering gekregen.