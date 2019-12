OPTA: Geld terug voor gedupeerden Scrappy Electronics

Nieuws|Op last van toezichthouder OPTA krijgen duizenden mensen het geld terug dat in rekening is gebracht nadat ze eind vorig jaar minutenlang voor niks in de wacht stonden bij een 0900-nummer van Scrappy Electronics. De gedupeerde consumenten krijgen het geld automatisch teruggestort via hun telefoonmaatschappij.

Scrappy Electronics verstuurde in november 2008 een groot aantal nepfacturen. In de brief werd verwezen naar een 0900-nummer met een tarief van € 0,80 per minuut. Wie dat nummer belde stond eerst vier minuten in de wacht, waarna de verbinding steevast werd verbroken. De OPTA heeft nu bepaald dat de telecombedrijven alle gedupeerde consumenten schadeloos moeten stellen. Dat betekent concreet dat mensen hun geld terug krijgen, ook als ze zelf geen klacht hebben ingediend.

Terecht

De Consumentenbond vindt het terecht dat de OPTA het belang van consumenten zwaar heeft laten wegen bij het nemen van het besluit, vooral omdat mensen zelf niet kunnen controleren of organisaties achter 0900-nummers te vertrouwen zijn. Daarnaast is de bond van mening dat groepen consumenten ook in vergelijkbare situaties automatisch hun geld terug moeten krijgen, zonder daar zelf moeite voor te doen. Dat zou bijvoorbeeld ook het geval moeten zijn bij ten onrechte in rekening gebrachte kosten voor ongevraagd toegestuurde sms’jes.