Meer rechten bij problemen met 0900-nummers

Nieuws|Consumenten met klachten over 0900-nummers kunnen vanaf 1 juli 2009 terecht bij een geschillencommissie. Die klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over lange wachttijd of onduidelijke kosten. Alle ondernemers die gebruik maken van een 0900-nummer met een tarief dat hoger is dan lokaal tarief zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij de geschillencommissie.