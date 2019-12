Goed opletten met Windows 7

Wie nu het besturingssysteem XP gebruikt en van plan is om Windows 7 te installeren, of een nieuwe computer te kopen, kan bovendien beter even wachten tot de eerste praktijkervaringen bekend zijn. Vista-gebruikers hebben twee mogelijkheden om met Windows 7 te gaan werken; upgraden of - zoals Microsoft zelf adviseert - opnieuw installeren. In beide gevallen is een back-up aan te raden.

Verbeterpunten

Microsoft Vista werd in 2007 gelanceerd, maar het besturingssysteem kende de nodige problemen. Voor Windows 7 claimt Microsoft de nodige verbeterpunten ten opzichte van voorganger Vista. Zo moet de uitwisselbaarheid van printers sterk zijn verbeterd en kan oude software er veelal zonder problemen op draaien. Daarnaast zou het systeem sneller en stabieler zijn. De Digitaalgids van november 2009 bevat zeven vragen en antwoorden over Windows 7. Ook op de website van de Consumentenbond staat een lijst met veelgestelde vragen.