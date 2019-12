Kies de 5 grootste consumentenergernissen!

Nieuws|De Consumentenbond organiseert van 14 tot en met 18 december 2009 de ‘Actieweek Eerlijke Handel’ om aandacht te vragen voor het eerlijk zaken doen met consumenten. In het kader daarvan is de bond op zoek naar de grootste consumentenergernissen. Vanaf vandaag kan iedereen zijn top 5 selecteren uit een lijst van 20 consumentenergernissen.

In de Actieweek Eerlijke Handel staat er elke dag een ander onderwerp in de schijnwerpers: van reislokkertjes tot claims op levensmiddelen en van misleidende prijsaanduiding tot het dienstverleningsdocument. Op de webpagina van de actieweek staat het programma van dag tot dag, meer informatie over oneerlijke handelspraktijken en een lijst met veelgestelde vragen. De webpagina zal dagelijks aangevuld worden met informatie over de acties, resultaten van steekproeven en onderzoeken en op vrijdag 18 december wordt hier de top 5 van consumentenergernissen bekend gemaakt.

OHP

In 2008 is de Wet oneerlijke handelspraktijken in werking getreden. Deze wet moet een einde maken aan allerlei misleidende en agressieve verkoopmethoden van ondernemers. Bij de Consumentenbond komen echter dagelijks nog veel klachten binnen over oneerlijke praktijken.