Hoge toeslagen bij losse aanvullende zorgverzekering

Nieuws|Twaalf zorgverzekeraars rekenden in 2009 voor een losse aanvullende verzekering hoge toeslagen. Bij zeven maatschappijen was het afsluiten van een losse aanvullende verzekering - dus zonder de basisverzekering - helemaal niet mogelijk. Verzekeraars beperken met deze koppelverkoop de vrije keuze van consumenten. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Erasmus Universiteit, waarover de Consumentenbond publiceerde in de Gezondgids van november. De bond trok al eerder aan de bel over deze onwenselijke situatie.

Lang niet iedereen weet dat het in theorie mogelijk is om een basisverzekering bij zorgverzekeraar A en de aanvullende polis bij maatschappij B af te sluiten. Dat kan de moeite waard zijn, bijvoorbeeld voor iemand die via zijn werkgever een collectiviteitskorting krijgt voor de basisverzekering, terwijl een andere verzekeraar een aanvullend pakket biedt dat hem op het lijf is geschreven. Op papier een prima combinatie, maar in de praktijk doen verzekeraars daar erg moeilijk over. Zo worden er toeslagen gerekend van 25% tot 100%, concluderen de onderzoekers van de Erasmus Universiteit.

Maatregelen

Op basis van eerdere bevindingen van de Consumentenbond beloofde minister Klink van Volksgezondheid de Tweede Kamer eind 2008 een onderzoek. Dat verzoek ligt nu bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de resultaten van het onderzoek worden eind november verwacht. Mogelijk volgen er dan ook maatregelen. Vooruitlopend daarop roept de Consumentenbond de betrokken verzekeraars op om de koppelverkoop-praktijken uit eigen beweging te staken.