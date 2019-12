Huisarts laks bij verslavende slaapmiddelen

Huisartsen wijken veelvuldig af van hun eigen richtlijn, terwijl die richtlijn het uitgangspunt is voor verantwoorde zorg. Ook bij de apotheek is onvoldoende aandacht voor advies en begeleiding van mensen die slaapmiddelen slikken. De bond heeft de resultaten van het onderzoek onder de aandacht gebracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en apothekersorganisatie KNMP.

Enquête

De Consumentenbond hield eind 2008 een enquête onder bijna 1.500 mensen die het afgelopen jaar last hadden van slapeloosheid. Uit die groep kregen 412 mensen een slaapmiddel van hun huisarts. Door het verslavende karakter van dergelijke medicijnen moeten artsen terughoudend zijn met het uitschrijven van recepten. In de NHG-richtlijn staat onder andere dat huisartsen hun patiënten moeten wijzen op alternatieven (zoals een slaapcursus of ontspanningsoefeningen) en dat ze niet meer dan vijf tot tien tabletten per keer mogen voorschrijven. Ook moeten herhaalrecepten via het (telefonisch) spreekuur lopen en is het de bedoeling dat de arts voorlichting geeft over bijwerkingen, gewenning en veilig gebruik. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Zo krijgt 36% van de patiënten bij het eerste recept al direct meer dan 10 slaappillen, en bij herhaalrecepten is dat 77%. Herhaalrecepten blijken bovendien eenvoudig te verkrijgen. In veel gevallen gaat dat via de assistent. Slechts 12% van de herhaalrecepten wordt afgegeven na een (telefonisch) consult.