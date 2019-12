Huisartsen in de fout met protestactie

De bond heeft in een brief aan de LHV zijn onvrede geuit over de protestactie. De voorgestelde bezuiniging is een zaak tussen de huisartsen en de overheid, de patiënt mag daarin geen speelbal worden. Patiënten moeten de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Huisartsen kunnen prima bepalen of een patiënt dure medicijnen van een bepaald merk nodig heeft, of goedkopere merkloze medicijnen. Door patiënten terug te sturen naar de specialist negeren huisartsen hun eigen richtlijnen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid niet afschuiven op de specialist, en de consument met een extra afspraak en de bijbehorende wachttijden opzadelen. Doen de huisartsen dat wel, dan negeren ze met opzet en op dubieuze gronden hun eigen richtlijn en gaan ze hun boekje te buiten.

Meldlijn

Als de LHV niet afziet van de omstreden actie, dan komt de Consumentenbond begin januari waarschijnlijk met een meldlijn waar patiënten problemen met protesterende huisartsen kunnen melden.