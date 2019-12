Hypotheekrente melkkoe voor banken

Nieuws|De Minister Bos van Financiën moet regels opstellen om te voorkomen dat banken nog langer het voordeel van renteverlagingen van de ECB in hun eigen zak stoppen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de gemiddelde opslag op de variabele hypotheekrente van een tophypotheek in vijf maanden tijd is verdubbeld.

In augustus 2008 bedroeg de gemiddelde opslag boven op de rente op de geldmarkt (de eenmaands Euriborrente) 1,4%-punt, in november 2008 2,3%-punt en op 20 januari 2009 2,8%-punt. Terwijl de rente van de Europese Centrale Bank in diezelfde periode is gedaald van 4,5% naar 2%. Banken verdienen dus fors op hypotheken en consumenten moeten daar de rekening voor betalen. Een aantal banken kiest ervoor de bestaande klanten uit te melken.

Opmerkelijk is dat ook de marges bij hypotheken die met Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt zijn verdubbeld, terwijl banken daarbij geen enkel risico lopen. De gemiddelde marge is opgelopen van 1%-punt op 7 augustus 2008 tot 2,3%-punt op 20 januari 2009.

Daarnaast valt op dat de onderlinge verschillen in variabele hypotheekrente erg groot zijn. Iemand met een tophypotheek met variabele rente bij Fortis Bank betaalt 2,7%-punt meer rente dan bij de Postbank (ING). Voor een hypotheek van €200.000 is dat een verschil van €450 in de maandlasten.

Ook binnen één concern zijn de verschillen groot. ING/Postbank verlaagt de variabele hypotheekrente conform de marktrente naar 3,2%, maar WestlandUtrecht – onderdeel van datzelfde ING - doet juist het tegenovergestelde en verhoogt de variabele rente naar 4,83%. Blijkbaar is er sommige banken momenteel niet veel aan gelegen op prijs te concurreren.

Groei stimuleren

De bond riep de banken al eerder op het rentevoordeel volledig door te geven aan consumenten omdat de renteverlagingen van de ECB bedoeld zijn om de economische groei te stimuleren en niet om de bank te spekken. Blijkbaar zijn er wettelijke regels nodig voordat banken tot actie over gaan.