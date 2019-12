Hypotheekvoorstellen AFM verkeerd

Nieuws|Consumenten die een hypotheek willen afsluiten, hebben recht op individueel maatwerk. Zij moeten de mogelijkheid houden om hypotheekleningen af te sluiten die groter zijn dan 100% van de waarde van het huis. Datzelfde geldt voor hypotheken die hoger zijn dan 4,5 keer het bruto jaarsalaris. Het is onbegrijpelijk dat toezichthouder AFM nu op de stoel van de wetgever gaat zitten en deze normen wil aanpassen. De taak van de AFM is toezicht houden op de uitvoering van de bestaande regels. De Consumentenbond wil dat de Minister van Financiën duidelijkheid geeft over wat de regels zijn en wie de regels maakt. Toekomstige huizenkopers moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.

Door het onmogelijk te maken meer dan 100% van de waarde van een huis hypothecair te financieren, worden consumenten gedwongen de bijkomende kosten koper, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten, op een andere manier te financieren. Met name starters op de woningmarkt zullen snel geneigd zijn het tekort met een persoonlijke lening te financieren. De voorgestelde maatregel van de AFM heeft dan een tegengesteld effect. De rente van zo’n lening ligt namelijk hoger dan een hypotheek met als gevolg hogere maandlasten. Met de plannen van de AFM is de consument dus slechter af in plaats van beter beschermd.

Verantwoord lenen

De financiële sector heeft normen afgesproken bij het verstrekken van hypotheekleningen, om overkreditering tegen te gaan. In individuele gevallen is het volgens de huidige regels soms wel verantwoord en toegestaan om hiervan af te wijken. Een financieel dienstverlener moet die mogelijkheid houden. De AFM moet vervolgens controleren of daar geen overtredingen worden begaan. Om te bepalen welk hypotheekbedrag verantwoord is, moet in de ogen van de Consumentenbond worden gekeken naar het gehele financiële plaatje van een huishouden.