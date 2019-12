Informatievoorziening bij veel webwinkels onvoldoende

Nieuws|Meer dan de helft van de 369 onderzochte webwinkels in de Europese Unie biedt de consument onvoldoende en/of verkeerde informatie over consumentenrechten. Ook is de prijsinformatie vaak onduidelijk en onvolledig. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de nationale toezichthouders op het gebied van consumentenbescherming, waaronder de Consumentenautoriteit.