Is uw arts wel echt arts, en is hij ooit berispt?

Wie nu wil checken of een arts ook echt arts is en wat zijn of haar specialismen zijn, kan terecht op www.ribiz.nl. Maar dan heb je als consument of patiënt wel de naam en de woonplaats of geboortedatum van de betreffende arts nodig. De Consumentenbond vindt het veel logischer als mensen ook kunnen zoeken op ziekenhuis of instelling, vooral omdat de woonplaats en geboortedatum van een arts vaak onbekend zijn. Ook wil de bond dat het openbare registratiesysteem van artsen wordt uitgebreid met berispingen van het medisch tuchtcollege. En ‘artsen’ die van het medisch tuchtcollege hun beroep niet meer mogen uitoefen, moeten in een aparte lijst worden vermeld.

Toezicht

Een ander belangrijk punt is dat voortaan specifiek vastgelegd zou moeten worden welke bevoegdheden niet geregistreerde hulpverleners (zoals assistenten en artsen in opleiding) hebben. Het huidige systeem gaat uit van ‘toezicht’ door een geregistreerd en gediplomeerd arts. Onduidelijk is echter wat er precies onder het begrip ‘toezicht’ wordt verstaan.

Eind januari staat de modernisering van het medisch tuchtrecht op de agenda van de Tweede Kamer. De bond heeft zijn ideeën ook ingebracht bij de diverse fracties.