Consumentenbond op de Jonge Gezinnen Beurs

Nieuws|Van 5 t/m 8 november 2009 is de Consumentenbond met een stand aanwezig op de Jonge Gezinnen Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Jonge gezinnen kunnen tijdens de beurs de minigids ‘Greep op je Geld’ komen halen. De gids helpt jonge gezinnen hen wijzer in geldzaken te maken bij belangrijke financiële beslissingen waar zij in deze levensfase mee te maken krijgen. Bezoekers van de stand maken ook kans op een gratis kennismaking met de Consumentenbond.