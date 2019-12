Geen kabinetsbemoeienis met koopzondag

Nieuws|De regering moet zich niet bezighouden met het aantal koopzondagen. Gemeenten moeten samen met consumenten en winkeliers op lokaal niveau bepalen of en wanneer de winkels open zijn. Dit standpunt baseert de Consumentenbond op onderzoek van Gfk uit 2008 onder consumenten, waaruit blijkt dat de meningen over dit onderwerp sterk verdeeld zijn.

De wens om op zondag te winkelen blijkt vooral af te hangen van de grootte van de gemeente waarin men woont en van opvattingen over zondagsrust.

In plaats van het Rijk moeten daarom gemeentes de bevoegdheid krijgen om zelf het aantal koopzondagen en de openingstijden te regelen. Een logisch gevolg hiervan is wel dat het huidige wettelijke maximum van 12 koopzondagen komt te vervallen. Daarnaast moet transparanter worden wanneer en in welke steden op zon- en feestdagen de

winkels open zijn.