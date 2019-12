Kandidaat nieuwe directeur Consumentenbond

Nieuws|Bart Combée is de kandidaat nieuwe algemeen directeur voor de Consumentenbond. Hij wordt door de Raad van Toezicht van de bond voorgedragen aan de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond. De Bondsraad komt op 22 januari 2009 bijeen om een beslissing te nemen over de voordracht van de nieuwe directeur.

“De Raad van Toezicht is van mening dat Bart Combée de aangewezen persoon is om de Consumentenbond de komende jaren te leiden. We achten hem in staat om aan de Consumentenbond een eigen persoonlijk profiel te geven. Wij kijken er naar uit met hem te gaan samenwerken”, aldus Thom de Graaf, voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond. Combée is hiermee de beoogd opvolger van Felix Cohen, die in september 2008 zijn vertrek aankondigde.

Drs. Bart R. Combée (41) is de afgelopen jaren werkzaam geweest in diverse directiefuncties in profit- en non-profitorganisaties. Zijn huidige functie is directeur Regio West bij Viataal, een non-profitorganisatie die onderwijs, diagnostiek en zorg biedt aan mensen die niet goed kunnen horen, zien of communiceren. Combée is econoom.