Vanaf 2010 keuze-informatie over apotheken

Nieuws|Het duurt nog even, maar in de loop van 2010 moet duidelijk zijn welke apotheken hun zaakjes goed op orde hebben en welke niet of minder goed. Dat geeft consumenten en patiënten de mogelijkheid om op basis van objectieve gegevens te kiezen voor kwaliteit. Nu is die keuze-informatie nog niet beschikbaar.

Mede op initiatief van de Consumentenbond hebben tien partijen uit de farmaceutische sector dinsdag 20 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staat dat consumenten in de loop van volgend jaar via internet de prestaties en klantervaringen van apotheken en andere beroepsgroepen in de farmaceutische zorg kunnen checken. Behalve door de Consumentenbond is de overeenkomst ook getekend door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ), de koepelorganisatie van apothekers (KNMP) en diverse andere partijen. De deal is onderdeel van het project ‘Zichtbare Zorg’. Vanuit dit project is het de bedoeling om ook de kwaliteit van Ziekenhuizen en andere zorginstellingen inzichtelijk te maken.

Fouten

De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren meerdere malen aangetoond dat apothekers hun klanten lang niet altijd goed genoeg informeren. Cijfers wijzen bovendien uit dat in Nederland jaarlijks 41.000 mensen in het ziekenhuis belanden door fouten met geneesmiddelen. In bijna de helft van alle gevallen gaat het om situaties die te vermijden zijn. Dat kost onnodig een slordige € 85 miljoen per jaar. De informatie die vanaf 2010 op internet komt, moet ervoor zorgen dat consumenten hun apotheek gericht kunnen kiezen. Tegelijkertijd is het voor apothekers en andere werkers in de farmaceutische zorg een stok achter de deur om alles goed te regelen, in de hoop dat de medicatieveiligheid daarmee verbetert.