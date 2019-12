Kinderen doelwit van online marketing voor ongezonde voedingsmiddelen

Nieuws|Consumentenorganisaties uit de hele wereld hebben 15 maart – Wereldconsumentenrechtendag – aangegrepen om aandacht te vragen voor het snel groeiende probleem van overgewicht onder kinderen. Er is nog steeds veel reclame voor snoep, chips en frisdrank die specifiek gericht is op kinderen. De consumentenorganisaties, verenigd in Consumers International (CI), willen dat hieraan een einde komt.

Wereldwijd groeit het aantal kinderen met overgewicht razendsnel. Inmiddels hebben 155 miljoen kinderen last van overgewicht. Uit het CI-rapport, ‘New Media, same old tricks’ blijkt dat veel fabrikanten nu ook via internet hun ongezonde producten promoten onder kinderen. Onder andere Kellogg’s en Nestlé (Nesquik) richten zich daarbij op kinderen jonger dan 12 jaar. Andere bedrijven, zoals Coca-Cola en PesiCo, hebben inmiddels een aangepast beleid, en richten zich op tieners.

Wereldwijde gedragscode

De Consumentenbond probeert al jaren om binnen de Stichting Reclame Code concrete afspraken te maken over de invoering van een leeftijdsgrens (tenminste 12 jaar) op reclame voor ongezonde producten. Ook de ministers Klink en Rouvoet willen graag dat dit geregeld wordt in de reclamecode. Diverse bedrijven in Nederland passen hier echter voor en de brancheorganisatie FNLI kan daarom niet verder gaan dan een leeftijdsgrens van 7 jaar. De bond vindt dat volstrekt onaanvaardbaar, aangezien juist kinderen tussen 7 en 12, gevoelig zijn voor reclame. Consumers International roept de Wereld Gezondheidsorganisatie op om een gedragscode in te voeren die paal en perk stelt aan deze ongezonde kidsmarketing, om zodoende wereldwijd kinderen voldoende te beschermen.

