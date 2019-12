Kleuren maken kiezen voor gezond makkelijk

Nieuws|Er komt steeds meer bewijs voor het nut van het gebruik van ‘verkeerslichten’ om aan te geven of voedingsmiddelen wel of niet gezond zijn. Begin mei zijn de resultaten gepresenteerd van twee onderzoeken. Beide onderzoeken tonen aan dat voedingslogo’s zonder kleurcodering – de ‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’ – veel minder effectief zijn. De resultaten van deze studies sluiten naadloos aan op eerdere onderzoeken en conclusies van de Consumentenbond.

De Australische kankerbestrijding (Cancer Council) heeft aangetoond dat de keuze voor gezonde producten vijf keer makkelijker wordt door op het etiket het systeem van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn te vervangen door een kleurcodering, bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerslicht. En ook uit recent Engels onderzoek van de universtiteit van Surrey in opdract van de gerenommeerde overheidsinstantie FSA (Food Standards Agency) blijkt dat kleuren essentieel zijn om consumenten te helpen bij het maken van de gezonde keuze.

Ook kleurcodering in Nederland

Om de wirwar aan voedingslogo’s tegen te gaan en om de consument echt te helpen bij het maken van de gezonde keuze pleit de Consumentenbond al jaren voor één overkoepelend systeem: het verkeerslichtsysteem. Daarbij krijgen alle producten op de voorkant van de verpakking ‘verkeerslichten’ waarmee wordt aangegeven of een product veel of weinig verzadigd vet, suiker, zout en calorieën bevat. De bond ziet de beide onderzoeken uit Australië en Engeland als belangrijke steun in de rug voor de introductie van kleurcodering op de Nederlandse markt. De resultaten zijn een bevestiging van het onderzoek dat de Consumentenbond heeft uitgevoerd naar etikettering en logo’s (Logoland, 2007). Bovendien sluiten de resultaten perfect aan bij het advies dat de Gezondheidsraad heeft gedaan aan Minister Klink (Gezonde voeding: Logo's onder de Loep, 2008, 2008).

Het verkeerslichtsysteem zoals de Consumentenbond het wil. (rechts)

De ‘Dagelijkse voedingsrichtlijn’ diebijvoorbeeld door bedrijven en merken als Unox, Kellogg’s, Mars en Danone wordt gehanteerd. (onder)