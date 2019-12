Nog steeds koppelverkoop bij zorgverzekeringen

Nieuws|Net als in 2009 is het afsluiten van een losse aanvullende zorgverzekering ook in 2010 vaak onmogelijk of schreeuwend duur. Nog steeds maakt de helft van alle zorgverzekeraars zich schuldig aan koppelverkoop, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Verzekeraars beperken hiermee de keuzevrijheid van consumenten en ondermijnen de marktwerking. Vorig jaar trok de bond al aan de bel over deze situatie, maar de verzekeringswereld is hardleers. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van minister Klink van Volksgezondheid verricht, roept de Consumentenbond politiek Den Haag opnieuw op om een einde te maken aan deze twijfelachtige koppelverkoop-praktijken.

Consumenten zijn niet verplicht om hun basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen bij dezelfde maatschappij af te sluiten. Het geeft extra rompslomp, maar wie wil besparen kiest een goedkope basispolis bij verzekeraar A en vervolgens een geschikte aanvullende verzekering bij maatschappij B. In de praktijk blijkt dit bij 35% van de verzekeraars (14 van de 39) echter niet mogelijk. Zes andere verzekeraars (Aegon, ONVZ, VvAA, De Friesland, CZ en OZF Achmea) kiezen voor een tweede vorm van koppelverkoop. Bij hen is het afsluiten van een losse aanvullende verzekering wel mogelijk maar dan alleen tegen een fors hogere premie. Aegon, ONVZ en VvAA rekenen zelfs standaard het dubbele, bij OZF Achmea bestaat die kans ook.

Strikt genomen overtreden de verzekeraars geen wetten of regels, maar net als de Consumentenbond hebben ook minister Klink en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al eerder aangegeven dat de koppelverkoop-praktijken niet sporen met het uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet: mobiliteit en keuzevrijheid. Op basis van de koppelverkoop-test van vorig jaar is de NZa gestart met een onderzoek naar de voor- en nadelen van koppelverkoop voor consumenten. De resultaten daarvan worden eind 2009 verwacht. 'Jammer dat we daar al een jaar op wachten. De verzekeraars gaan in de tussentijd gewoon verder met de koppelverkoop. Natuurlijk is het niet voor iedereen handig om een basisverzekering en een aanvullend pakket bij verschillende maatschappijen af te sluiten, maar het is niet aan verzekeraars om te bepalen wat consumenten moeten doen en laten. Vergelijk het met de dagelijkse boodschappen. Er zijn genoeg mensen die wekelijks alle reclamefolders uitpluizen om vervolgens bij tien verschillende supermarkten boodschappen te doen. Voor die calculerende consumenten staat er ook geen bord met ‘verboden toegang’ bij de ingang van de supermarkt', stelt Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Panelonderzoek wijst uit dat ruim 2% van de consumenten momenteel het basispakket en de aanvullende polis bij verschillende verzekeraars onderbrengen. Slechts 1 op de 3 mensen is überhaupt op de hoogte van die mogelijkheid. Wanneer consumenten horen dat ze op deze manier € 100 kunnen besparen, dan is bijna 40% geïnteresseerd in een losse aanvullende verzekering.

Bijlage: schema waarin per verzekeraar wordt aangegeven of er sprake is van koppelverkoop of opslag (worddocument).