Kosten betaaldiensten

Nieuws|De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een nulmeting uitgevoerd naar de kosten voor betaaldiensten in Nederland om te kunnen monitoren wat er met de tarieven van betaaldiensten gebeurt met de komst van één Europese betaalmarkt (SEPA). De Consumentenbond voert jaarlijks al zo’n onderzoek uit naar de kosten van betaaldiensten. Vanaf juli 2009 bericht de bond in zijn Consumentengids maandelijks over de ontwikkelingen rondom banktarieven.

In 2008 luidde de Consumentenbond de noodklok toen uit zijn jaarlijkse bankkosten onderzoek bleek dat kosten voor een losse betaalrekening in 5 jaar tijd bij één bank met ruim 160% waren gestegen. De bond eiste toen dat de banken de tarieven de komende 5 jaar niet verder laten stijgen. In 2009 bleek dat de meeste banken aan de oproep gehoor hadden gegeven. ING liet als enige bank zijn prijzen in 2009 licht dalen.

SEPA

De Nederlandse betaalmarkt is een van de meest efficiënte, veilige en goedkope betaalmarkten ter wereld. Inzet van de Consumentenbond is dat –met de komst van SEPA- de veiligheid gewaarborgd blijft en de kosten van het betalingsverkeer niet stijgen.