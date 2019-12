Kraanwater met bubbels in plaats van Spa rood

Nieuws|Wie ‘Spa rood’ bestelt, krijgt regelmatig kraanwater met bubbels. De Consumentenbond bezocht 24 terrassen, in negen gevallen was het raak. Het duurste glaasje nep Spa rood kostte € 3,75. Het volledige onderzoek staat in de Consumentengids van juli/augustus.

Het is niet verboden om leidingwater met koolzuur te verkopen, als op voorhand maar duidelijk is dat het om kraanwater gaat. Klanten die om ‘Spa rood’ vragen, moeten dat ook krijgen. En als het café geen Spa rood of ander mineraalwater heeft, dan is het een taak van de ober om duidelijk te wijzen op de alternatieven.

Eerder onderzoek

Het is de derde keer in tien jaar dat de Consumentenbond onderzoek deed naar Spa rood in de horeca. In 2000 werd op 61% van de terrassen kraanwater met bubbels geserveerd, in 2003 was dat 52%. Nu – in de zomer van 2009 – gaat het om 38%. Overigens bezocht de bond alleen terrassen waar zo op het eerste gezicht geen kleine Spa-flesjes op tafel stonden. De test is dus niet geheel representatief.