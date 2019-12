Ledenaantal Consumentenbond groeit

Nieuws|De Consumentenbond is in 2008, ondanks de kredietcrisis, met 1.000 leden gegroeid. Dit brengt het ledenaantal op 540.000.

De ledengroei is toe te schrijven aan het sterk stijgende aantal Consumentengids Online abonnementen. Momenteel zijn er 80.000 leden met een online abonnement. Zij hebben onbeperkte toegang tot de website van de bond, met informatie die alleen toegankelijk is voor leden en ontvangen geen Consumentengids. Daarnaast zijn er in 2008 50.000 leden ingestroomd met een combinatiepakket (online plus Consumentengids).

Belangenbehartiging

De Consumentenbond is een onafhankelijke testorganisatie die opkomt voor de rechten van de consument. De bond wordt volledig gefinancierd door de leden. Het standaard lidmaatschap (Consumentengids + Consumentengids Online) kost in 2009 €58, mensen die alleen lid zijn van Consumentengids Online betalen €43.