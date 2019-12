Lijsttrekkers in debat over Europese consumentenzaken

Nieuws|“Patiënten moeten zoveel mogelijk informatie van onafhankelijke partijen krijgen. De farmaceutische industrie is in de eerste plaats gericht op winst.” Dat zei kandidaat-Europarlementariër Kartika Liotard (SP) op de stelling ‘Farmaceutische bedrijven mogen niet direct informatie aan patiënten sturen’ in het lijsttrekkersdebat dat werd gehouden tijdens het symposium Privé-gegevens van de Consumentenbond op 14 mei. Volgens Hans van Baalen (VVD) is een verbod onwerkbaar: “Als een patiënt voldoende informatie krijgt, ook van de industrie, wordt hij een betere gesprekspartner van de arts. Bij misleidende informatie moeten we hard straffen.”

Judith Sargentini (GroenLinks) was het eens met de SP. Zij pleit voor een betere handhaving van het bestaande verbod op reclame voor geneesmiddelen. Sophie in ‘t Veld (D66) en Thijs Berman (PvdA) onderschrijven Van Baalen’s standpunt. 'Via internet komen mensen het toch wel te weten.'

Corien Wortmann-Kool (CDA) en Sophie in ‘t Veld debatteerden over de stelling: ‘Bedrijven en overheid krijgen de rekening gepresenteerd als ze privégegevens kwijtraken’. In ’t Veld is het daar mee eens: 'Er moet een meldingsplicht komen voor verlies of diefstal van privégegevens. Als de Russische maffia mijn creditcardgegevens steelt, wil ik dat horen van mijn bank of creditcardmaatschappij.' Wortmann-Kool denkt daar anders over: 'Er moet bewustwording komen. Veel mensen laten te gemakkelijk hun creditcardgegevens achter op discutabele sites. Een meldingsplicht verandert daar niets aan.'

EP-kandidatenmatch

Wie is jouw ideale man/vrouw in Europa? Consumenten kunnen tot en met 4 juni, de dag van de Europese Verkiezingen, de EP-kandidatenmatch invullen, deze is alleen op de website van de Consumentenbond te vinden. Na de Europese verkiezingen zal de Consumentenbond in de gaten houden of de partijen hun verkiezingsbeloften nakomen.

Bekijk ook de videodie is gemaakt tijdens het lijsttrekkersdebat tijdens bondssymposium.