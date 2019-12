Magere rookworst moddervet

Laboratoriumonderzoek naar de exacte samenstelling van rookworsten wijst uit dat een gewone rookworst gemiddeld 26% vet bevat, de magere variant zit op of rond de 20%. Daarmee voldoen de fabrikanten precies aan de eisen uit de Warenwet, want vleesproducten mogen alleen mager heten als er maximaal 20% vet in zit. Mager gehakt is daarbij de enige uitzondering, daarvoor gelden – op aandringen van de bond – strengere wettelijke normen. De vetste rookworst uit de test is de bekende Hema-worst: 28,4%.

Wel of niet gerookt

Eerder meldde de Consumentenbond dat de meeste rookworsten hun specifieke smaak danken aan een aroma dat aan de worst wordt toegevoegd, en dat alleen de verse worst van Albert Heijn daadwerkelijk boven smeulende beukenspaanders wordt gerookt. Dat blijkt niet geheel juist. Ook de worsten van de Hema worden gerookt, zo heeft het bedrijf inmiddels laten weten.