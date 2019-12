Nieuws|Er komt meer concurrentie op de kabel. De Europese Commissie is het eens met een analyse van toezichthouder OPTA waarin staat dat er meer ruimte moet komen voor nieuwe of andere aanbieders.

De Consumentenbond kan zich goed vinden in de visie van de OPTA en de Europese Commissie. De bond maakt zich al jaren hard voor gezonde concurrentie op de telecom- en kabelmarkt, zodat de kwaliteit nog meer verbetert en er ook concurrentie is op prijs.

Ook analoge TV

De verwachting is dat door dit besluit in de toekomst meer bedrijven digitale triple play-pakketten gaan aanbieden. Daarnaast bieden de nieuwe regels ook meer mogelijkheden tot concurrentie op de markt van het analoge televisiesignaal. Dat is belangrijk om dat het overgrote deel van de Nederlandse consumenten nog gebruik maakt van analoge televisie.