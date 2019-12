Steeds meer pinnen in supermarkten

Nieuws|Supermarkten gaan betalen met de pinpas verder stimuleren door ‘pin-only’-kassa’s te openen. De Consumentenbond is voorstander van een efficiënter betalingsverkeer, zoals het betalen met pinpas. Pinnen is veiliger, goedkoper en efficiënter dan betalen met contant geld. Voorwaarde voor de bond is wel dat het pinnen altijd en overal kosteloos is voor de consument en de mogelijkheid om contant te betalen altijd aanwezig moet blijven.