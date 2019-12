Meer treinreizigers tevreden over schone treinen en stations

Voor de reinheid van het treininterieur en de stations geeft 57% van de reizigers een 7 of hoger. Dat is nog steeds niet erg hoog, maar er is een stijgende lijn; in 2008 was dat 54%. In sommige treinen wordt nu ook tijdens de rit schoongemaakt. In het derde kwartaal gaf 79% van de ondervraagde reizigers een rapportcijfer van 7 of hoger voor de dienstverlening van NS in het algemeen. In 2008 was dat 78%. Op de meeste aspecten stijgt het klantoordeel licht. Over op tijd rijden is 60% tevreden (was 59%). De waardering voor de beschikbaarheid van een zitplaats (81%, was 81%) en de sociale veiligheid (79%, was 78%) ligt hoog. Over de informatie bij ontregelingen is 55% tevreden (was 54%). Dit blijft een punt van aandacht.

Conducteur vaker te zien onderweg

Voor de klantgerichtheid van het personeel geeft 65% een 7 of hoger. In 2008 was dat 63%, en in 2007 nog maar 60%. Het gaat hierbij om de mogelijkheid personeel aan te spreken in de trein en op het station. De consumentenorganisaties zijn tevreden over deze hogere cijfers. Voor de reizigers is het belangrijk dat ze vragen kunnen stellen over hun reis.