Meer tevreden treinreizigers

Nieuws|Steeds meer treinreizigers zijn tevreden over de totale dienstverlening van de NS. In de eerste drie maanden van 2009 gaf 77% van de reizigers een algemeen rapportcijfer van een 7 of hoger. Eind 2008 was dat nog 75%, en in 2005 68%. Ook over de informatie bij ontregelingen zijn iets meer mensen tevreden. Het reizigersoordeel over op tijd rijden blijft echter steken op 51%.