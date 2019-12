Meldpunt voor ervaringen OV-chipkaart: www.ovloket.nl

Om deze gedwongen overgang naar de OV-Chipkaart scherp te kunnen volgen heeft de Consumentenbond samen met andere organisaties het meldpunt www.ovloket.nl geopend. Reizigers kunnen hier terecht met vragen, problemen en ervaringen over reizen met de OV-Chipkaart.

Reiziger niet dwingen maar verleiden

De Consumentenbond is geen voorstander van deze gedwongen invoering van de OV-Chipkaart. Lang niet alle problemen zijn opgelost en er is nog niet voldaan aan alle reizigerseisen. De reiziger moet zelf kunnen kiezen. Pas als het overgrote deel is overgestapt op de OV-chipkaart, mag de strippenkaart worden afgeschaft. In Rotterdam was dit nog niet het geval, zoals onder meer bleek uit een quick scan van de bond afgelopen najaar. Een ruime meerderheid van de ondervraagden was het niet eens met het besluit van staatsecretaris Huizinga om de kaart af te schaffen. Van de Tweede Kamer mocht zij echter haar gang gaan. De staatssecretaris heeft inmiddels wel toegezegd dat pas na een grondige evaluatie in Rotterdam de strippenkaart in Amsterdam mag worden afgeschaft.