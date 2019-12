Meldpunt klachten sms-diensten op Hyves

Nieuws|Consumenten met klachten over betaalde sms-diensten kunnen deze vanaf 4 september melden op consumentenbond.hyves.nl. Het meldpunt is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard van de problemen met sms-diensten en -abonnementen. De Consumentenbond vindt dat er op korte termijn betere en duidelijke wettelijke regels moeten komen om de bestaande problemen op te lossen. Met behulp van aansprekende voorbeelden wil de bond het onderwerp hoger op de politieke agenda krijgen.

Vaak is onduidelijk of het een abonnement betreft en wat de betaalde dienst precies inhoudt, kosten staan cryptisch omschreven. Bij een betaalde sms-dienst betaal je via je telefoonrekening voor een ontvangen sms-bericht. Telecomaanbieders schrijven nu via telefoonrekeningen bedragen af zonder zich daarvoor verantwoordelijk te voelen. Met een dergelijk systeem moeten er voldoende waarborgen zijn voor de consument. Er moet worden voorkomen dat consumenten met problemen van het kastje naar de muur worden gestuurd of dat er onterecht geld wordt geïncasseerd.

Consumentenbond.hyves.nl

De Consumentenbond start het meldpunt op de nieuwe Hyves-pagina van de bond. “Via Hyves willen we een grote groep mensen bereiken, waaronder ook veel jongeren. Iedereen mag ons vertellen over de problemen waar zij tegenaan lopen bij betaalde sms-diensten” aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. Ook niet-Hyvers kunnen hun klachten kwijt op het meldpunt.