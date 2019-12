Steeds minder cash in de toekomst?

Nieuws|Detailhandel Nederland heeft op 3 november 2009 hun visie op de toekomst van contant geld overhandigd aan Bart Combée, directeur Consumentenbond. De detailhandel wil de consument gaan verleiden steeds minder contant geld te gaan gebruiken en over te stappen op het veilige en efficiënte betalen met pinpas. De Consumentenbond is voorstander van een efficiënt betalen zoals het betalen met pinpas, maar de mogelijkheid om contant geld te betalen moet altijd aanwezig blijven.

De detailhandel gaat samen met de banken meer betaalautomaten plaatsen, dus ook op plekken waar nu nog niet met de pinpas betaald kan worden. Daarnaast onderzoeken ze mogelijkheden om het betalen met pinpas makkelijker te maken voor de groep consumenten die dat nu nog niet doet of wil. De Consumentenbond onderschrijft dat pinnen veiliger, goedkoper en efficiënter is dan betalen met contant geld. Voorwaarde voor de bond is wel dat het pinnen altijd en overal kosteloos is voor de consument en cash afrekenen altijd mogelijk blijft.

Pin-only

In juni 2009 maakte de supermarktbranche bekend het betalen met pinpas verder te stimuleren door ‘pin-only’-kassa’s te gaan openen. In samenwerking met de banken en de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalingsverkeer willen zij zo het gebruik van pin onder consumenten verder stimuleren. 'Ook de Consumentenbond kan zich vinden in het stimuleren van steeds meer pinnen. Winkels waar helemaal geen contante betalingen meer mogelijk zijn, is nu alleen nog een brug te ver,' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.