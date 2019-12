Aansprakelijkheid bij misbruik privé-gegevens EPD niet duidelijk

Nieuws|Consumenten en patiënten hebben in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) weliswaar zeggenschap over hun privé-gegevens, maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt én waar mensen in zo’n geval kunnen aankloppen. De bond roept het ministerie van VWS op om voor de invoering van het EPD maatregelen te treffen door aansprakelijkheid bij wet te regelen.