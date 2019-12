Mobiel internet in buitenland goedkoper

Nieuws|Het Europees parlement bespreekt eind april nieuwe voorstellen die een einde moeten maken aan hoge telefoon rekeningen voor mobiel bellen en internetten in het buitenland. Mobiel internet in het buitenland zou maximaal 50 eurocent per megabyte moeten kosten. De Consumentenbond pleit al enige tijd voor goedkopere tarieven voor bellen en surfen in het buitenland. In 2007 opende de bond een meldpunt waarop honderden klachten kwamen van consumenten die terug van vakantie torenhoge rekeningen ontvingen van soms wel meer dan 1000 euro.